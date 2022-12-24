Резников о сопернике по финалу гран-при АСА: «В стойке Вартанян удобнее, чем Кошкин»

Артем Резников в интервью Sport24.ru высказался о предстоящем финале Гран-при АСА, в котором ему предстоит сразиться с россиянином Эдуардом Вартаняном:

«В стойке он удобнее для меня, чем Кошкин. Кошкин все-таки как-то по-другому работает. Геймплан в бою с Кошкиным вообще был другой, абсолютно — давить, не давать двигаться, поджимать. Но получилось так, что я сегодня заболел и всё — геймплан сорвался. И я просто действовал по ситуации»

Резников задушил Кошкина приемом «север-юг» во втором раунде.

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