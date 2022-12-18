Артем Резников: «Сомневаюсь, что Царукян сможет составить конкуренцию Махачеву»

Легковес ACA Артем Резников оценил перспективы в возможном поединке с .

«Он может составить конкуренцию, но может ли он выиграть [Махачева]? Я в этом сомневаюсь. Это чуть другой уровень, другой грэпплинг.

Арман плохо удерживает в партере. Если Арман бросит Ислама – Ислам встанет, если Ислам переведет, то Арману тяжело будет встать. Я заметил, что у Армана хромают болевые приемы.

Ислам же не упускает возможности задушить. Конкуренцию ему [Махачеву] можно составить, но кто его выиграет? Я не вижу таких бойцов в UFC», – сказал Резников.

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