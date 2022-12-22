Коста – об отмене боя с Уиттакером: «Я хотел новых условий, это главное событие в Австралии»

Рейтинговый средневес UFC Пауло Коста заявил, что отказался от боя с из-за нежелания промоушена повысить гонорар бразильцу.

«Я говорил, что хочу новых условий для боя с Уиттакером. Я не собираюсь драться с Робертом за те же деньги. Это главное событие в Австралии.

Там соберется много людей этой страны. Это отличный бой. Так что обычного гонорара для этого поединка недостаточно.

Просто, когда я поднял планку немного выше, они сказали – нет. Со мной связался Хантер Кэмпбелл и сказал: «Нужно заключить новую сделку на шесть боев».

Я сказал: «Нет, я не собираюсь говорить о шести боях». Зачем мне подписываться на шесть поединков? Я хочу контракт на бой с Уиттакером, а не на шесть», – сказал Коста.

Коста про отмену боя с Уиттакером: «UFC должны перестать быть мелочными»

«Очень жаль такое говорить, но это правда». Уиттакер подтвердил отмену боя с Костой