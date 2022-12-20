Коста про отмену боя с Уиттакером: «UFC должны перестать быть мелочными»
Пауло Коста прокомментировал отмену боя с Робертом Уиттакером, который должен был состояться 11 февраля на UFC 284 в Австралии.
«Многие великие бои не состоялись из-за отсутствия навыков ведения переговоров. Они должны перестать быть мелочными.
Думаю, они неправильно все понимают и поэтому большинство бойцов не довольны своими контрактами. Не очень умно.
Не только я оказался в такой ситуации. Помню, что подобное было с Фрэнсисом Нганну, Шоном О’Мэлли, Марком Хантом и другими», – написал Коста.
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