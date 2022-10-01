Камил Гаджиев: «То, что Шлеменко показывал в бою с Соузой, Исмаилова не сильно бы потрясло»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал исход поединка и Клебера Соуза.

На SFC 5 в Омске бой россиянина и бразильца закончился вничью.

— Надо отдать Сане должное — он этот бой вытащил. Потому что в конце первого раунда показалось, что сегодня не его день, он очень сильно устал. Но он умеет даже на фоне усталости драться и не изменять себе. Зрелищный, хороший бой. Закономерная ничья.

— В бою с Исмаиловым он будет готов лучше?

— Без вариантов. Если этот бой когда-нибудь случится, вряд ли это произойдет. Конечно, он бы по-другому готовился. Недавно был бой с Иличем, он еще толком не восстановился, не начал полноценно тренироваться.

Тут свой турнир, куча организационных вопросов. Думаю, это все отразилось на его подготовке. Не думаю, что он готовился. Вышел и подрался на том, что есть.

— Он сказал, что такой темп, в котором он дрался с Клебером, Исмаилов не выдержит. Согласны с этим?

— Он и сам не выдержал его, потому что перестал быть опасным. Он дрался, но пропала острота и точность к концу боя. Уже не верилось, что он может финишировать.

Если Саня раньше мог в третьем раунде взять и вытащить какой-то удар по печени, то сегодня этим не пахло. Все знают, что у Маги проблемы с функционалом, но то, что сегодня Саня показывал, Магу бы не сильно потрясло.

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