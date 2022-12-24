В сети появилась запись допроса Колби после нападения Масвидаля: «После удара он сказал: «Ты не должен был говорить о моих детях»
На Youtube-канале Real World Police было опубликовано видео с показаниями топового полусредневеса UFC Колби Ковингтона после нападения Хорхе Масвидаля.
Напомним, что инцидент произошел в марте 2022 года: Масвидаль атаковал Ковингтога в одном из ресторанов Майами (Флорида).
«Как только мы собрались перейти улицу, меня нанесли удар сбоку. Я увидел, кто это. Я увидел его глаза. Это Хорхе Масвидаль.
Я заметил его волосы, торчащие из-под толстовки, но на нем была маска. После удара он сказал: «Ты не должен был, черт возьми, говорить о моих детях».
Так что я легко смог определить, что это его голос, что это его глаза, что это его волосы, я точно знаю, кто это», – сказал Ковингтон.
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