В сети появилась запись допроса Колби после нападения Масвидаля: «После удара он сказал: «Ты не должен был говорить о моих детях»

На Youtube-канале Real World Police было опубликовано видео с показаниями топового полусредневеса UFC Колби Ковингтона после нападения Хорхе Масвидаля.

Напомним, что инцидент произошел в марте 2022 года: атаковал Ковингтога в одном из ресторанов Майами (Флорида).

«Как только мы собрались перейти улицу, меня нанесли удар сбоку. Я увидел, кто это. Я увидел его глаза. Это Хорхе Масвидаль.

Я заметил его волосы, торчащие из-под толстовки, но на нем была маска. После удара он сказал: «Ты не должен был, черт возьми, говорить о моих детях».

Так что я легко смог определить, что это его голос, что это его глаза, что это его волосы, я точно знаю, кто это», – сказал Ковингтон.

Хамзат Чимаев: «Если я ударю Ковингтона, ему гарантирован длительный сон»

Ковингтон отказывается подписывать контракт на бой с Чимаевым (ТАСС)