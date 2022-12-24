В сети появилась запись допроса Колби после нападения Масвидаля: «После удара он сказал: «Ты не должен был говорить о моих детях»

Теги происшествия UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Ковингтон - Масвидаль Бокс/MMA/UFC

На Youtube-канале Real World Police было опубликовано видео с показаниями топового полусредневеса UFC Колби Ковингтона после нападения Хорхе Масвидаля.

Напомним, что инцидент произошел в марте 2022 года: Масвидаль атаковал Ковингтога в одном из ресторанов Майами (Флорида).

«Как только мы собрались перейти улицу, меня нанесли удар сбоку. Я увидел, кто это. Я увидел его глаза. Это Хорхе Масвидаль.

Я заметил его волосы, торчащие из-под толстовки, но на нем была маска. После удара он сказал: «Ты не должен был, черт возьми, говорить о моих детях».

Так что я легко смог определить, что это его голос, что это его глаза, что это его волосы, я точно знаю, кто это», – сказал Ковингтон.

Хамзат Чимаев: «Если я ударю Ковингтона, ему гарантирован длительный сон»

Ковингтон отказывается подписывать контракт на бой с Чимаевым (ТАСС)

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RaNk-1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну и в чем он не прав?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий