Коста обвинил UFC в дискриминации бразильцев: «Они думают, что мы живем в джунглях и нам не нужны деньги»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Пауло Коста считает, что промоушен намерено занижает гонорары бойцам из Бразилии.

«Думаю, они изначально предлагают бразильцам меньшие суммы. Возможно они думают, что мы живем в джунглях и нам не нужны реальные деньги, потому что наша валюта в пять раз меньше доллара, но это очень плохо для бизнеса.

Мне плевать, с кем драться, но если за это мало платят, я должен это исправить», – сказал Коста.

Ранее бразилец отказался от боя с Робертом Уиттакером на UFC 284. Коста не стал продлевать контракт с промоушеном.

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2 комментария

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Ян Дружинин
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Тут Коста прав 💪🏻
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уличный иуда
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Кукуха совсем отбита
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