«Должен тренироваться усерднее и больше остальных». Махачев рассказал, что нужно, чтобы стать чемпионом

Чемпион UFC в легком весе рассказал о пути к достижению успеха.

«Все спортсмены каждый день в зале и каждый тренируются усердно, но чтоб стать чемпионом, ты должен тренироваться усерднее и больше остальных», – написал Махачев.

11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев подерется с .

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