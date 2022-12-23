«Должен тренироваться усерднее и больше остальных». Махачев рассказал, что нужно, чтобы стать чемпионом

Теги UFC MMA Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о пути к достижению успеха.

«Все спортсмены каждый день в зале и каждый тренируются усердно, но чтоб стать чемпионом, ты должен тренироваться усерднее и больше остальных», – написал Махачев.

11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев подерется с Алексом Волкановски.

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2 комментария

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Валерий Бутов
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Походу Ислам знает, о чем говорит.
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artem klishin
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тренируйся больше всех,
тогда ждет тебя успех!
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