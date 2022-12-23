«Должен тренироваться усерднее и больше остальных». Махачев рассказал, что нужно, чтобы стать чемпионом
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о пути к достижению успеха.
«Все спортсмены каждый день в зале и каждый тренируются усердно, но чтоб стать чемпионом, ты должен тренироваться усерднее и больше остальных», – написал Махачев.
11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев подерется с Алексом Волкановски.
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тогда ждет тебя успех!