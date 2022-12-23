Кара-Франс снялся с боя против Переса на UFC 284. Его хочет заменить Мокаев

Теги наилегчайший вес UFC MMA Алекс Перес Мухаммад Мокаев Кай Кара-Франс UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Новозеландский боец UFC наилегчайшего дивизиона Кай Кара-Франс сообщил, что из-за травмы не сможет принять участие в бою с Алексом Пересом на UFC 284.

«К сожалению, из-за травмы мне пришлось отказаться от предстоящего боя в Перте. Я расстроен, что не смогу драться в Австралии. Приношу свои извинения.

Это разочаровывает, но я знаю, что принял правильное решение. Мое уважение Алексу Пересу», – написал Кара-Франс.

Новозеландца вызвался заменить Мухаммад Мокаев.

«Прошу, UFC – я готов! Спасибо за теги, народ! Спасибо, что верите в меня! Я хочу этот бой, я готов выйти на замену, UFC!» – написал британец дагестанского происхождения.

UFC 284 состоится 11 февраля в австралийском Перте. Турнир возглавит бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

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1 комментарий

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Alpams Shumanov
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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