Кара-Франс снялся с боя против Переса на UFC 284. Его хочет заменить Мокаев

Новозеландский боец наилегчайшего дивизиона Кай Кара-Франс сообщил, что из-за травмы не сможет принять участие в бою с Алексом Пересом на UFC 284.

«К сожалению, из-за травмы мне пришлось отказаться от предстоящего боя в Перте. Я расстроен, что не смогу драться в Австралии. Приношу свои извинения.

Это разочаровывает, но я знаю, что принял правильное решение. Мое уважение Алексу Пересу», – написал Кара-Франс.

Новозеландца вызвался заменить .

«Прошу, UFC – я готов! Спасибо за теги, народ! Спасибо, что верите в меня! Я хочу этот бой, я готов выйти на замену, UFC!» – написал британец дагестанского происхождения.

UFC 284 состоится 11 февраля в австралийском Перте. Турнир возглавит бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

Мокаев готов выйти на коротком уведомлении на бой с Кара-Франсом

«Очень жаль такое говорить, но это правда». Уиттакер подтвердил отмену боя с Костой