Мокаев после победы над Гордоном: «Получилось сложнее, чем я ожидал. Очень горжусь, что я с Северного Кавказа, держим газ!»

Русско-британский боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев прокомментировал победу над Малколмом Гордоном в Абу-Даби.

На UFC 280 Мокаев победил канадца рычагом локтя в 3-м раунде.

«Получилось сложнее, чем я ожидал. Десять лет разницы между нами. Это мой первый бой в UFC за полгода. У меня лучшая команда и просто невероятная поддержка.

Он черный пояс, я только что получил пурпурный, но мне плевать, какой пояс у него. 100% я заслуживаю соперника из топ-15, дядя Дэйна, 50 тысяч!

Салам-аллейкум всему Северному Кавказу, братья, сейчас тяжелая обстановка, дай Аллах вам здоровья и терпения, я очень горжусь, что я с Северного Кавказа, держим газ!» – сказал Мокаев.

Мокаев победил Гордона на UFC 280 армбаром в третьем раунде

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