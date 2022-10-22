Мокаев победил Гордона на UFC 280 армбаром в третьем раунде

В Абу-Даби на турнире 280 состоялся бой и Малколма Гордона.

Англичанин дагестанского происхождения одержал победу в третьем раунде, применив рычаг локтя.

22-летний Мокаев идет на серии из трех побед подряд в UFC. Всего на его счету девять побед в ММА.

Напомним, главным событием UFC 280 станет бой за вакантный титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

Титульник Махачев – Оливейра, бои Яна, Крылова и Нурмагомедова. Онлайн безумного UFC 280