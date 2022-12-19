Мокаев готов выйти на коротком уведомлении на бой с Кара-Франсом

Британо-дагестанский боец UFC Мухаммад Мокаев заявил, что будет готов заменить Алекса Переса, если тот откажется от поединка с Каем Кара-Франсом.

«Если Алекс Перес откажется от боя с Каем Кара-Франсом 12 февраля в Австралии, UFC, позвони мне. Я не далеко, я усиленно готовлюсь!» – написал Мокаев.

Бой Переса и Кара-Франса запланирован 11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте.

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