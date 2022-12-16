Гаджиев – о возможном возвращении Забита: «Он бы мог драться за титул и оживить дивизион»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что стал бы претендентом на титул в полулегком весе , если бы решил вернуться в октагон.

«Он вернется просто так, как говорится из-за свадебного стола. Он бы вернулся потренировавшись. Его возвращение взбудоражило бы зрителей. Это факт. Очевидно, Забит мог бы драться за титул. Пусть не сразу, через бой.

Не очень интересный дивизион 66 кг, и возвращение Магомедшарипова могло бы его оживить», – сказал Гаджиев.

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