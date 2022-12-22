Босс Bare Knuckle FC хочет сделать бой Диаза и Перри: «Нейт откажется, только если ему не нравятся кулачные бои»

Президент Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман заявил, что хочет организовать поединок на голых кулаках между отставными бойцами UFC Нейтом Диазом и .

«Я думаю, от того предложения, которое мы ему сделаем, он сможет отказаться только в том случае, если ему не нравятся бои на голых кулаках.

Но если они ему по душе, я уверен, нам удастся с ним договориться. Я думаю, его поединок с Майком Перри привлечет к нам огромное внимание.

И у нас на примете есть еще много других бойцов, с которыми мы можем попытаться договориться, чтобы улучшить наш ростер», – сказал Фельдман.

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