Нейт Диаз про конфликт Конора и Лобова: «Так что, Артем собирается прийти на большой бой или как?»

Экс-боец UFC Нейт Диаз отреагировал на конфликт и .

Ирландский боец российского происхождения потребовал от Конора процент с продажи бренда виски.

«Так что, Артем собирается прийти на большой бой или как?» – написал Диаз.

Конор бросил вызов Лобову: «Теперь Артем пытается засудить меня и моего отца еще и за клевету»

Конор поссорился с русским другом: за Лобова он разбил автобус с Хабибом, а теперь они судятся из-за виски