Нейт Диаз про конфликт Конора и Лобова: «Так что, Артем собирается прийти на большой бой или как?»

Теги UFC MMA Нейт Диаз легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Артем Лобов Бокс/MMA/UFC

Экс-боец UFC Нейт Диаз отреагировал на конфликт Конора Макгрегора и Артема Лобова.

Ирландский боец российского происхождения потребовал от Конора процент с продажи бренда виски.

«Так что, Артем собирается прийти на большой бой или как?» – написал Диаз.

Конор бросил вызов Лобову: «Теперь Артем пытается засудить меня и моего отца еще и за клевету»

Конор поссорился с русским другом: за Лобова он разбил автобус с Хабибом, а теперь они судятся из-за виски

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