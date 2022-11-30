Нейт Диаз про конфликт Конора и Лобова: «Так что, Артем собирается прийти на большой бой или как?»
Экс-боец UFC Нейт Диаз отреагировал на конфликт Конора Макгрегора и Артема Лобова.
Ирландский боец российского происхождения потребовал от Конора процент с продажи бренда виски.
«Так что, Артем собирается прийти на большой бой или как?» – написал Диаз.
Конор бросил вызов Лобову: «Теперь Артем пытается засудить меня и моего отца еще и за клевету»
Конор поссорился с русским другом: за Лобова он разбил автобус с Хабибом, а теперь они судятся из-за виски
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