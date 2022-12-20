Бой Уиттакера и Косты на UFC 284 не состоится (ESPN)

Теги средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Пауло Коста Уиттакер - Коста UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Журналист ESPN Бретт Окамото сообщил, что поединок Роберта Уиттакера и Пауло Косты отменен.

Бой должен был пройти 11 февраля в Австралии.

«Никак шуток. По сообщению источников, Пауло Коста и Роберт Уиттакер не подерутся на UFC 284 в феврале», – написал репортер.

Уиттакер – о бое с Костой: «Я подписал контракт и морю себя голодом. Что делает Пауло, всем понятно»

Пауло Коста отказался продлевать контракт с UFC: «Всего один бой и я смогу освободиться от обязательств»

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