Бой Уиттакера и Косты на UFC 284 не состоится (ESPN)

Журналист ESPN Бретт Окамото сообщил, что поединок и Пауло Косты отменен.

Бой должен был пройти 11 февраля в Австралии.

«Никак шуток. По сообщению источников, Пауло Коста и Роберт Уиттакер не подерутся на UFC 284 в феврале», – написал репортер.

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