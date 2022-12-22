Кормье назвал Вэйли Чжан лучшим бойцом года среди девушек: «Она доминировала над Енджейчик и Эспарзой»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что чемпионка в минимальном весе Вэйли Чжан заслуживает звания лучшего бойца года среди девушек.

«Вэйли доминировала над в Сингапуре. Она имела преимущество в борьбе в том бою и полностью перебила соперницу в стойке.

Затем она доминировала в бою с Карлой Эспарзой. Когда от тебя что-то ждут, то это значительно усложняет задачу, но Чжан не только выиграла титул, она полностью уничтожила свою соперницу. Похоже, что очень сложно будет отобрать у нее этот пояс», – сказал Кормье.

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