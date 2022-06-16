Енджейчик – о титульном бое Эспарзы и Чжан: «Вейли победит в первом раунде»

Бывшая чемпионка в минимальном весе поделилась мыслями о предстоящем титульном поединке между Карлой Эспарзой и .

По мнению завершившей карьеру спортсменки, фавориткой в этом бою будет представительница Китая.

«В этом бою будет победа в первом раунде Вейли Чжан. Она такая сильная. Да, первый раунд, в этом нет сомнения. Вейли действительно удивила меня в нашем последнем бою.

Мы знали, что она хороша в стойке, но в этот раз Чжан была очень сильной и в партере. Она проделала очень хорошую работу», – уверена Енджейчик.

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