Уайт – о судействе на UFC 282: «Я на этой работе 23 года и до сих пор ##### не знаю, что скажут судьи»

Президент UFC Дэйна Уайт остался недоволен завершением турнира UFC 282. Промоутер назвал неоднозначной работу судей в со-главном и главном поединке.

«Гордон вышел на третий раунд с ужасным геймпланом. Ты думаешь, что выиграл первые два раунда? С этими судьями?

Как можно знать такое, зачем выкидывать третий раунд, почему не пытаться рвать зад и выиграть?

Если вы думаете, что реально знаете, кто какой раунд выиграл – вы сошли с ума. Я на этой работе 23 года и до сих пор ##### [ничего] не знаю, что скажут судьи», – сказал Уайт.

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