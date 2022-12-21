Шауб раскритиковал Хабиба за слова о карьере Махачева: «Если появится кто-то, кто будет угрозой, то Ислам просто уйдет на пенсию?»

Бывший боец UFC Брендан Шауб остался недоволен словами о карьере .

Ранее «Орел» заявил, что действующему чемпиону UFC в легком весе следует провести 5-6 защит титула, а затем уходить на пенсию.

«Хабиб дал заднюю, так ведь? Итак, если появится парень, который сможет бороться и противостоять борьбе Махачева и Хабиба, то вы просто закончите карьеру?

Это глупо. Чемпионы так не делают. Он заявил типа: «Исламу следует провести столько защит, сколько он сможет, прежде чем его настигнет время».

Ты не хочешь сказать «прежде чем его настигнет игра»? Погодите-ка, если появится кто-то, кто будет представлять угрозу, то он просто уйдет на пенсию? Это полная лажа», – сказал Шауб.

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