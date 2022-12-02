Махачев сообщил, что начал тренировочный лагерь перед боем с Волкановски: «Будь готов, коротышка»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к Алексу Волкановски, с которым россиянин проведет поединок за титул 12 февраля на турнире UFC 284.
«Тренировочный лагерь начался. Будь готов, коротышка», – написал Ислам в соцсетях.
Дос Аньос готов вернуться в легкий вес только ради боя с Махачевым: «Мы должны были подраться несколько раз»
Мендес считает незаслуженным место Махачева в рейтинге P4P UFC: «Чтобы получить этот статус, он должен прикончить каждого»
Комментарии