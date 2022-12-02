Махачев сообщил, что начал тренировочный лагерь перед боем с Волкановски: «Будь готов, коротышка»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к Алексу Волкановски, с которым россиянин проведет поединок за титул 12 февраля на турнире UFC 284.

«Тренировочный лагерь начался. Будь готов, коротышка», – написал Ислам в соцсетях.

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