Официально анонсирован следующий бой Рахмонова в UFC
UFC официально анонсировали следующий бой Шавката Рахмонова в лиге.
Поединок состоится 15 января на турнире лиги в Лас-Вегасе. Соперником казахстанского бойца станет Джефф Нил.
Рахмонов идет на серии из 16 побед без поражений, четыре из которых одержал в UFC.
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