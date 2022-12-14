Тренер Рахмонова Базров о бое Исмагулов – Царукян: «У Дамира настоящий казахский характер, он будет атаковать с первой до последней минуты»

Тренер DAR Team, частью которой является Шавкат Рахмонов, Эдуард Базров в интервью «NAIZADAI» сделал прогноз на поединок UFC Дамир Исмагулов – Арман Царукян:

«Решающий фактором в этом бою станет борьба, но у Дамира защита от тейкдаунов в UFC практически 100%. Его не так легко перевести, и даже если его переведут, он сразу же встает.

Также отмечу атакующий стиль Дамира, он всегда работает первым номером. Сложно заметить его удары рук, они не нокаутирующие, но причиняют достаточно много урона, также и удары ног у него хорошие – мидл и лоу кики. Я думаю, что Дамир выиграет этот бой несмотря на то, что многие скептики говорят, что он проиграет.

В крайнем бою с Кутателадзе также все говорили, что он проиграет. В итоге получился сложный и равный бой. Дамир забрал его на характере. Я не думаю, что Царукян сложнее Кутателадзе. Потому что грузин тоже был с большими навыками борьбы, но практически ничего не смог сделать.

Еще не забываем, что у Дамира настоящий казахский характер, то есть он с первой до последней минуты будет атаковать, он хорошо дышит, у него будет хороший геймплан, потому что в углу будет Сагындык Мекеев.

Конечно, это ММА, может быть все, что угодно. Но мой прогноз – победа Дамира. Он может отдать один из раундов, но выйдет победителем. Я работал с Дамиром, знаю его характер, его базу. Даже если у него что-то не получается на тренировках, в бою он совершенно другой. Весь Казахстан будет болеть за Дамира!»

Бой Исмагулов – Царукян пройдет 18 декабря и станет соглавным поединком ивента UFC.

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