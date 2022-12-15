Исмагулов о Рахмонове: «У Шавката очень длинные конечности»

Боец UFC Дамир Исмагулов вспомнил о совместной работе с Шавкатом Рахмоновым в зале:

«Мы работали вместе. У Шавката очень длинные конечности, я привык, что всегда я выше соперников, а тут наоборот. К нему очень тяжело подойти. Мы легко поработали, пообщались, не рубились. Мы ж понимаем, что мы в разных весовых категориях, плюс это было, когда я восстанавливался от травм».

Исмагулов свой бой против Армана Царукяна проведет 18 декабря, а Шавкат выйдет в октагон в середине января против Джеффа Нилла.

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