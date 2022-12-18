Морозов установил уникальное достижение

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов (19-5) стал первым представителем страны, которому удалось провести больше десяти тейкдаунов в американском промоушене. Об этом пишет Vesti.kz

За четыре боя в UFC Морозов оформил девять переводов соперника в партер. В поединке с американцем Джурни Ньюсоном (10-4-0-1) Сергей выполнил еще шесть тейкдаунов.

Теперь на счету Морозова 15 успешных тейкдаунов в UFC, и это лучший показатель среди казахстанцев: 1. Сергей Морозов – 15 тейкдаунов за пять боев 2. Дамир Исмагулов – семь тейкдаунов за пять боев 3. Жалгас Жумагулов – шесть тейкдаунов за шесть боев 4. Шавкат Рахмонов – четыре тейкдауна за четыре боя 5. Мария Агапова – два тейкдауна за пять боев.

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