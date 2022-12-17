Алмабаев поможет Рахмонову в подготовке к бою
К американскому лагерю бойца UFC Шавката Рахмонова присоединился со-клубник по DAR TEAM Асу Алмабаев.
Рахмонов готовится к бою против Джеффа Нилла, который пройдёт 15 января.
Алмабаев 26 ноября одержал очередную победу в лиге BRAVE, засабмитив Кеннета Манингата.
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