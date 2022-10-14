Стрикленд упрекнул американцев в мягкости: «Надеюсь, Россия разбомбит нас нахрен, может тогда наши яйца станут крепче»

Рейтинговый средневес UFC Шон Стрикленд в очередной раз сделал резонансное политическое заявление.

В этот раз Шон предположил, что ядерный конфликт с Россией может положительно сказаться на США, жителей которых Стрикленд назвал излишне мягкими.

«Американцы – самые главные гребаные ссыкуны. Сколько сейчас американских чемпионов? Посмотрите на этого отмороженного бразильца, который нокаутировал меня недавно.

Американцы охренительно мягкие, слишком много гребаных Starbucks, жизнь слишком хороша у вас, мудаки. Я уже почти надеюсь, что Россия на хрен разбомбит нас ядерными бомбами, и тогда наши яйца станут чуть побольше», – сказал Стрикленд.

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