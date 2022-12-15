Камил Гаджиев: «UFC – место Анкалаева, не нужно мечтать о другом»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев посоветовал полутяжеловесу Магомеду Анкалаеву остаться в UFC.

«Это лига, в которой он провел очень много боев. Нельзя же сразу прощаться из-за того, что в одном конкретном поединке тебя справедливо не устроило судейское решение. Надо уметь слышать друг друга.

Может, со временем лига скажет, что ошиблась, например. А сейчас зачем мосты сжигать? Такие деньги он все равно нигде не заработает.

Анкалаев уже в топе. Он там первый-второй номер рейтинга будет. Поэтому однозначно, это его место. И даже не надо мечтать о чем-то другом. Он там, где мечтает оказаться любой парень, занимающийся сегодня единоборствами.

Дэйна Уайт дал это понять, но и поделать он с этим ничего не может. Он не уволит Анкалаева. Есть такое понятие как общественное мнение. Любой промоушен от него зависим. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей.

Если небольшой промоушен что-то сделал, этого никто и не заметил. А здесь все очевидно, все происходит на глазах у зрителей. Поэтому, UFC не имеет права увольнять Анкалаева. И сидеть без боев он тоже не будет», – сказал Гаджиев.

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