Зубайра Тухугов на UFC 284 дебютирует в легком весе. Его соперником станет Йоэль Альварес
Российский боец Зубайра Тухугов узнал имя соперника по дебютному поединку в легком дивизионе.
11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Тухугов подерется с испанцем Йоэлем Альваресом.
Ранее Тухугов выступал в полулегком весе, но перед UFC 280 в октябре провалил весогонку и снялся с боя против Лукаса Алмейды.
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