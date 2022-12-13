Зубайра Тухугов на UFC 284 дебютирует в легком весе. Его соперником станет Йоэль Альварес

Российский боец узнал имя соперника по дебютному поединку в легком дивизионе.

11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Тухугов подерется с испанцем Йоэлем Альваресом.

Ранее Тухугов выступал в полулегком весе, но перед 280 в октябре провалил весогонку и снялся с боя против Лукаса Алмейды.

Конор поссорился с русским другом: за Лобова он разбил автобус с Хабибом, а теперь они судятся из-за виски

Хабиб – Тухугову: «У каждого спортсмена в карьере бывают испытания»