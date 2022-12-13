Зубайра Тухугов на UFC 284 дебютирует в легком весе. Его соперником станет Йоэль Альварес

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Зубайра Тухугов UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Российский боец Зубайра Тухугов узнал имя соперника по дебютному поединку в легком дивизионе.

11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Тухугов подерется с испанцем Йоэлем Альваресом.

Ранее Тухугов выступал в полулегком весе, но перед UFC 280 в октябре провалил весогонку и снялся с боя против Лукаса Алмейды.

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