UFC Vegas 66: Царукян против Исмагулова, Стриклэнд против Каннонира и другие бои

Теги UFC Дамир Исмагулов Джаред Каннонир Арман Царукян Михал Олексейчук Дрю Добер Шон Стриклэнд Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 18 декабря состоится турнир UFC Vegas 66, в главном событии которого пройдет поединок в среднем весе между Джаредом Каннониром (15-6) и Шоном Стриклэндом (25-4).

В со-главном поединке встретятся легковесы Арман Царукян (18-3) и Дамир Исмагулов (24-1).

Другие бои турнира:

Амир Альбази (15-1) vs Алессандро Коста (12-2);

Алекс Касарес (19-13) vs Джулиан Эроса (28-9);

Дрю Добер (25-11) vs Бобби Грин (29-13-1);

Коди Брандэйдж (8-2) vs Михал Олексейчук (17-5).

Взвешивание UFC Vegas 66: Царукян легче Исмагулова, Стриклэнд тяжелее Каннонира

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