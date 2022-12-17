UFC Vegas 66: Царукян против Исмагулова, Стриклэнд против Каннонира и другие бои
В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 18 декабря состоится турнир UFC Vegas 66, в главном событии которого пройдет поединок в среднем весе между Джаредом Каннониром (15-6) и Шоном Стриклэндом (25-4).
В со-главном поединке встретятся легковесы Арман Царукян (18-3) и Дамир Исмагулов (24-1).
Другие бои турнира:
Амир Альбази (15-1) vs Алессандро Коста (12-2);
Алекс Касарес (19-13) vs Джулиан Эроса (28-9);
Дрю Добер (25-11) vs Бобби Грин (29-13-1);
Коди Брандэйдж (8-2) vs Михал Олексейчук (17-5).
Взвешивание UFC Vegas 66: Царукян легче Исмагулова, Стриклэнд тяжелее Каннонира
Арман Царукян: «Я знаю одного парня, который может победить Махачева. Это я»
Комментарии