Петр Ян сделал прогноз на бой Царукян – Исмагулов: «Дамир будет много двигаться и контратаковать»

Экс-чемпион UFC Петр Ян сделал прогноз на бой Армана Царукяна и Дамира Исмагулова:

«Бой Царукяна с Исмагуловым будет очень интересным. Я думаю, что результат будет зависеть от того, кто сможет первым навязать свою тактику. Арман может грамотно работать в стойке, но и борьба у него на очень высоком уровне. Дамир будет стараться работать на дистанции, много двигаться и контратаковать.

Скорее всего, не стоит ожидать досрочного завершения поединка. Оба ребята волевые. Знаю их обоих, поскольку тренировался с каждым из них. Поэтому желаю показать хороший бой и обойтись без травм. Что касается моего прогноза, то склоняюсь к тому, что чуть больше шансов на итоговую победу имеет Арман Царукян – оценю шансы 55 на 45 в его пользу».

Бой Царукян – Исмагулов станет соглавным на турнире UFC 18 декабря.

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