Диллашоу – об уходе из спорта: «Я при деле. У меня нет времени на бои»

Бывший чемпион в легчайшем весе заявил, что не собирается во второй раз возвращаться в спорт.

Напомним, что ранее Диллашоу отбывал двухгодичную дисквалификацию за употребление допинга.

Теперь Ти Джей решил окончательно уйти из боев после тяжелой травмы, полученной в бою с .

«Посмотрим, насколько будут успешны мои дела за пределами клетки. Насколько я буду занят, и как сложится моя жизнь.

Если честно, мне есть чем себя занять. Я уже при деле и честно сказать, у меня нет времени, чтобы вернуться.

Когда я вернулся после дисквалификации, мне пришлось отложить дела на задний план, чтобы иметь возможность готовиться и драться.

Этот бизнес будет обеспечивать мою семью на протяжении всей оставшейся жизни, а если буду продолжать драться, то заработаю только сейчас», – сказал Диллашоу.

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