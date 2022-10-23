Диллашоу – о травме в бою со Стерлингом: «Плечо сразу вылетело. Оно вылетало раз 20 за лагерь»
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что травмировал левое плечо еще весной, когда начал подготовку к бою с Алджамейном Стерлингом. Напомним, что именно травма плеча помешала Ти Джею дать конкурентный бой Стерлингу, который финишировал Диллашоу во втором раунде и защитил титул.
«Плечо сразу вылетело. Я хочу извиниться перед дивизионом за то, что задержал его. Я травмировал плечо еще в начале апреля, как только мы начали подготовку.
Оно вылетело раз 20 за лагерь. Из-за этого в эмоциональном плане это был мой самый тяжелый тренировочный лагерь.
Я нес всякое дерьмо о его слабой ударке, потому что не хотел, чтобы он боролся. Я понимал, что к чему. Я сказал рефери до поединка, что, скорее всего, плечо будет вылетать, но если что, мы его вставим обратно.
Я просил не останавливать бой. К сожалению, во втором раунде я просто не мог нормально опираться на эту руку. Так что снимаю шляпу перед Алджамейном за его работу и поздравляю с победой», – сказал Ти Джей.
Видео нокаута в бою Стерлинг – Диллашоу
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