Диллашоу – о травме в бою со Стерлингом: «Плечо сразу вылетело. Оно вылетало раз 20 за лагерь»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе заявил, что травмировал левое плечо еще весной, когда начал подготовку к бою с . Напомним, что именно травма плеча помешала Ти Джею дать конкурентный бой Стерлингу, который финишировал Диллашоу во втором раунде и защитил титул.

«Плечо сразу вылетело. Я хочу извиниться перед дивизионом за то, что задержал его. Я травмировал плечо еще в начале апреля, как только мы начали подготовку.

Оно вылетело раз 20 за лагерь. Из-за этого в эмоциональном плане это был мой самый тяжелый тренировочный лагерь.

Я нес всякое дерьмо о его слабой ударке, потому что не хотел, чтобы он боролся. Я понимал, что к чему. Я сказал рефери до поединка, что, скорее всего, плечо будет вылетать, но если что, мы его вставим обратно.

Я просил не останавливать бой. К сожалению, во втором раунде я просто не мог нормально опираться на эту руку. Так что снимаю шляпу перед Алджамейном за его работу и поздравляю с победой», – сказал Ти Джей.

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