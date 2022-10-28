Диллашоу – о Стерлинге: «Я побил Сэндхагена и нокаутировал Гарбрандта, которые опаснее, чем Алджамейн»

Топовый боец легчайшего веса UFC Ти Джей Диллашоу заявил, что не считает лучшим в дивизионе до 61 кг.

«Я всегда взвешиваю все варианты перед боем. В этот раз, я дрался с Алджамейном Стерлингом, которого никогда не считал и не считаю сейчас лучшим в легчайшем весе.

Я не думаю, что он опасен и был уверен, что выйду и одержу победу даже несмотря на травму.

Перед этим я дрался с Кори Сэндхагеном, который является очень опасным бойцом. Я смог его победить на одной ноге и с одним глазом.

Я дважды нокаутировал Гарбрандта с травмированными плечами. Я знаю, что эти парни более опасны, по сравнению со Стерлингом», – сказал Диллашоу.

Видео нокаута в бою Стерлинг – Диллашоу

Диллашоу – о травме в бою со Стерлингом: «Плечо сразу вылетело. Оно вылетало раз 20 за лагерь»