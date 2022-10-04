Дамир Исмагулов: «У Махачева не будет проблем в поединке с Оливейрой. Он способен биться с Чарльзом как в стойке, так и в партере»

Легковес UFC Дамир Исмагулов поделился ожиданиями от бой между и .

«Мне кажется, что шансы 60 на 40 в пользу Махачева, потому что Оливейра долгое время дрался только с ударниками. Никто из них не ввязывался с ним в борьбу, а сейчас ему предстоит бой с базовым борцом.

Я думаю, что у Махачева не будет проблем в этом поединке. Он способен биться с Чарльзом как в стойке, так и в партере. Он фаворит в этой схватке», – сказал Исмагулов.

Бой за вакантный титул в легком весе между Махачевым и Оливейрой возглавит UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

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