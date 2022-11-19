Федор Емельяненко: «Бой с Бейдером будет последним в моей карьере»

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко сообщил, что реванш с Райаном Бейдером будет последним поединком в его карьере.

«Прежде всего, я хотел бы встретиться с чемпионом и провести матч-реванш с Райаном Бейдером. В прошлой подготовке все складывалось не так, как мне хотелось. Надеюсь, в этот раз будет получше.

Да, это будет мой последний бой. Будет завершение моей карьеры.

У меня есть команда моих ребят, чемпионов, а также давать дорогу молодым. У нас есть союз ММА России, из которого уже вышли многие чемпионы, будем развивать этот вид спорта у нас в стране», – сказал Емельяненко.

Бой Емельяненко и Бейдера возглавит Bellator 290, который пройдет в ночь на 5 февраля в Инглвуде (Калифорния).

Напомним, что в январе 2019 года Бейдер и Федор уже встречались в клетке: тогда американцу удалось нокаутировать россиянина за 35 секунд.

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