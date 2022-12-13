Магомед Исмаилов: «Отец сказал, что сильнее, чем он, меня уже никто не побьет»

Российский боец поделился фотографией с отцом.

«Отец сказал, что я «хъумор», что означат в переводе с аварского «хищник» , а я говорю: я весь в отца!

Когда за мои косяки он сильно меня бил, он не забывал подытожить: «Никого не бойся сынок, сильнее чем я, тебя уже никто не побьет».

Я горд быть сыном своего Отца и стараюсь делать все, чтобы он был горд своим сыном!» – написал Исмаилов.

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