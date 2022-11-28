Эдвардс про возвращение Конора: «Ему будет сложно соперничать с бойцами из топ-5»

Чемпион UFC в полусреднем весе высказался насчет возвращения бывшего двойного чемпиона .

«Думаю, ему будет сложно вернуться и соперничать с бойцами из топ-5. Мне кажется, он нарастил много мышц, а это заметно влияет на бойца. Тем более, что он сломал ногу и не тренировался должным образом.

Я бы хотел, чтобы он вернулся и у него все получилось. Я не его хейтер. Успех Конора не затмевает мой собственный, поэтому, я надеюсь, у него все будет хорошо», – сказал Эдвардс.

Конор анонсировал документалку про себя на Netflix. Покажет переломы перед боем с Хабибом и камбэк

Сайборг назвала Макгрегора жалким из-за ситуации с Лобовым. Конор в ответ сказал ей заткнуться