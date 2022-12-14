Хабиб: «Петр Ян является очень значимой фигурой для ММА. Всегда болел и болею за него»

Экс-чемпион UFC в легком весе высказался насчет бывшего чемпиона легчайшего дивизиона .

«Мы переписывались после боя с Шоном О’Мэлли. Я всегда болел и болею за Петра. И сейчас хочу, чтобы он вернулся на победную серию.

За ним интересно наблюдать: очень яркий, доминирующий, сбалансированный боец. В целом, для ММА Петр является очень значимой фигурой», – сказал Нурмагомедов.

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