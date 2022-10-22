Хабиб – Тухугову: «У каждого спортсмена в карьере бывают испытания»

Бывший чемпион UFC в легком весе поддержал , который провалил взвешивание на UFC 280.

«У каждого спортсмена в карьере бывают испытания. Уверен, брат, ты этот этап пройдешь», – написал Нурмагомедов в соцсети.

Ранее Тухугов сообщил, что переходит в легкий дивизион. На UFC 280 россиянин должен был подраться с Лукасом Алмейдой из Бразилии, но поединок был отменен.

Тухугов провалил взвешивание перед UFC 280, его бой отменен

Титульник Махачев – Оливейра, бои Яна, Крылова и Нурмагомедова. Онлайн безумного UFC 280