Топурия – о победе Пимблетта: «Пэдди сделали рождественский подарок уже сейчас»

Полулегковес UFC Илия Топурия заявил, что не согласен с исходом поединка между и Джаредом Гордоном.

«Пимблетту сделали рождественский подарок уже сейчас, потому что он явно проиграл этот бой. Не думаю, что кто-то со мной не согласится.

Джаред выиграл все три раунда. Пимблетт не выиграл ни одного. В любом случае на хрен этого парня», – сказал испано-грузинский боец.

Пимблетт – о победе над Гордоном: «Я забрал первые два раунда, а затем не напрягался»

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