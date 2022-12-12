Топурия – о победе Пимблетта: «Пэдди сделали рождественский подарок уже сейчас»

Теги UFC Джаред Гордон Пэдди Пимблетт Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Полулегковес UFC Илия Топурия заявил, что не согласен с исходом поединка между Пэдди Пимблеттом и Джаредом Гордоном.

«Пимблетту сделали рождественский подарок уже сейчас, потому что он явно проиграл этот бой. Не думаю, что кто-то со мной не согласится.

Джаред выиграл все три раунда. Пимблетт не выиграл ни одного. В любом случае на хрен этого парня», – сказал испано-грузинский боец.

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