Пимблетт – о победе над Гордоном: «Я забрал первые два раунда, а затем не напрягался»

Перспективный легковес UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал исход поединка против Джареда Гордона.

Напомним, что бой закончился победой Пимблетта единогласным решением судей.

Англичанин не согласился с предположением, что поединок был близким, а победу Пэдди нельзя назвать заслуженной.

«Нет, это был вообще не близкий бой. Я забрал первые два раунда и в третьем не напрягался. Я знал, что веду, так что не хотел делать ничего опасного и рискового.

Но что скажете, люди, это лучший бой вечера? Лучший, черт возьми, бой вечера! Кто там хайповоз? Что вы теперь скажете?» – сказал Пимблетт.

Пэдди Пимблетт победил Джареда Гордона единогласным решением судей