Пимблетт – о Гордоне: «Очень жесткий ублюдок, он преодолел серьезные трудности в жизни. Снимаю шляпу перед ним»

Легковес UFC Пэдди Пимблетт лестно отозвался о Джареде Гордоне, которого англичанин победил в поединке на UFC 282.

Напомним, что Гордон до попадания в UFC имел серьезные проблемы с наркотиками, а в детстве Джаред подвергся сексуальному насилию.

«Джаред – очень жесткий ублюдок. Он жесткий мужик, в жизни он сталкивался с серьезными трудностями и препятствиями, но он их все преодолел. Снимаю шляпу перед ним.

И сейчас я хочу с ним поработать. Я открыл свой благотворительный фонд, и я хочу помочь ему в благотворительной работе, хочу поработать с ним», – сказал англичанин.

Пимблетт – о победе над Гордоном: «Я забрал первые два раунда, а затем не напрягался»