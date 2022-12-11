Гордон – о судействе в бою с Пимблеттом: «Меня ограбили, но я пережил худшее»

Легковес UFC Джаред Гордон философски отнесся к поражению в поединке с .

Гордон, переживший сексуальное насилие в детстве и последующую наркотическую зависимость, заявил, что не собирается горевать из-за проигрыша, с которым он не согласен.

«Меня ограбили. Это знают все. Я могу плакать по этому поводу, но я пережил худшее. А план богов – это лучшее. Поэтому я знаю, из этого получится что-то большое», – написал Гордон в соцсетях.

Пимблетт – о победе над Гордоном: «Я забрал первые два раунда, а затем не напрягался»