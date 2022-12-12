Анатолий Токов может подраться за титул Bellator в среднем весе (Metaratings)

Российский средневес Bellator Анатолий Токов может стать следующим претендентом на титул.

Как сообщает Metaratings, Токов должен провести поединок против действующего чемпиона Джонни Эблина.

Поединок может возглавить турнир Bellator 292, который пройдет в марте 2023 года. Точная дата и место проведения турнира пока неизвестны.

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