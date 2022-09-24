Йоэль Ромеро возвращается в средний вес: «Полутяжи, можете выдохнуть и расслабиться»

Известный боец ММА Йоэль Ромеро, выступающий в Bellator, заявил, что заканчивает выступления в полутяжелом весе, возвращаясь в категорию до 84 килограммов.

«Полутяжи, можете выдохнуть и расслабиться, потому что я перехожу в средний вес. Сейчас я намерен побороться за титул в категории до 84 килограммов.

Если у меня получится получить титульный бой, я хотел бы, чтобы он прошел здесь, в Европе. Европейские фанаты просто потрясающие. Ты чувствуешь их любовь, и тебе хочется устроить для них шоу», – сказал кубинец.

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