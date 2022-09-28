Чемпион Bellator Эблин: «Надеру зад Ромеро, на стероидах он или нет»

Чемпион Bellator в среднем весе Джонни Эблин заявил, что открыт к поединку против .

Эблин сделал странное заявление о чистоте кубинца, предположив, что тот может использовать допинг.

«Не знаю, насколько у этого чувака все природное. Мне действительно все равно, я надеру ему зад, на стероидах он или нет.

Мне все равно. Не хочу сказать, что он на стероидах, но я не знаю. Кто знает. Все эти ублюдки на стероидах, как сказал Нэйт Диаз. Йоэль не лучший средневес. Он хорош.

Он взрывной, особенно для своих 45 лет. Он все еще опасен в некоторых сценариях, но я думаю, что оказал бы прессинг, которого он не смог бы выдержать. Это хорошее имя для моего резюме», – сказал Эблин.

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