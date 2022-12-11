Уайт прошелся по Блаховичу и Анкалаеву: « Я ##### уже после трех раундов стал отключаться»

Президент UFC Дэйна Уайт остался недоволен главным поединком UFC 282, в котором Магомед Анкалаев и Ян Блахович бились за титул в полутяжелом весе. Судьи не сумели выявить победителя, назначив ничью.

«Мейн ивент был ужасен. Но что поделать? Я ##### [блин] уже после трех раундов стал отключаться. Слышал, что Анкалаев расстроен, но чего вы от меня хотите?

Тебя бьют два первых раунда, ты переводишь его на землю и начинаешь... Что тут поделать?», – сказал Уайт.

Уайт – о судействе на UFC 282: «Я на этой работе 23 года и до сих пор ##### не знаю, что скажут судьи»

Дэйна Уайт анонсировал бой Тейшейры и Хилла за титул в полутяжелом весе UFC