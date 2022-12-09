Блахович про бой с Анкалаевым: «Моя цель – вернуть пояс в Польшу. Легендарная польская мощь!»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев UFC 282 Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

Польский полутяжеловес Ян Блахович поделился ожиданиями от боя с Магомедом Анкалаевым за вакантный титул UFC.

«Мне нравится давление, и я постараюсь использовать его как топливо. Я был чемпионом и хочу вернуть титул, потому что знаю, что это классное чувство.

Моя цель – вернуть пояс в Польшу. Я хочу этого в два раза сильнее, чем раньше. Легендарная польская мощь!» – сказал Блахович.

Бой Блаховича и Анкалаева 11 декабря возглавит UFC 282 в Лас-Вегасе.

Анкалаев – стальной дагестанец, который может стать чемпионом UFC. Но в дебюте он проиграл шотландскому учителю за секунду до конца

Магомед Анкалаев и Ян Блахович провели дуэль взглядов перед UFC 282

 

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