Ти Джей Диллашоу завершил карьеру. Его вывели из рейтинга UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу принял решение завершить карьеру.

Об этом сообщил менеджер 36-летнего бойца, а затем подтвердил журналист Ариэль Хельвани.

решил завершить карьеру. Он уведомил об этом UFC полторы недели назад», – написал Хельвани.

В понедельник UFC вывел Диллашоу из рейтинга легчайшего дивизиона.

В октябре на UFC 280 в Абу-Даби американец проиграл техническим нокаутом во втором раунде чемпиону дивизиона Алджамейну Стерлингу. После боя Диллашоу перенес операцию на плече.

На счету Диллашоу 17 побед и пять поражений в ММА.

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